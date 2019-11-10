10.11.2019, 15:20
ФОТО | Премьер-министр Юри Ратас возложил венок на могилу сенатора Маккейна(27)
Премьер-министр Юри Ратас посетил штат Мэриленд и возложил цветы на могилу сенатора Джона Маккейна, сообщает коммуникационное бюро правительства.
Премьер-министр Юри Ратас посетил штат Мэриленд и возложил цветы на могилу сенатора Джона Маккейна, сообщает коммуникационное бюро правительства.
”Я возлагаю этот венок на могилу достойного восхищения государственного деятеля. Эстония не забудет искренней дружбы Джона Маккейна и его решительной поддержки трансатлантического сотрудничества”, — сказал премьер-министр.
Кроме того, в Мэриленде Юри Ратас встретился с командующим национальной гвардии генерал-майором Тимоти Гоуэном и посетил Военно-морскую академию США в Аннаполисе.
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