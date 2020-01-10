ФОТО | Премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила феминистскую выставку в Kumu

Прибывшая сегодня в Эстонию премьер-министр ФинляндииСанна Марин начала визит с посещения Художественного музея Kumu, где открыта юбилейная выставка "Самовоссоздание. Эмансипированная женщина в эстонском и финском искусстве".
Позднее глава правительства Финляндии сперва встретится с премьер-министром Юри Ратасом, и в 15:30 они дадут совместную пресс-конференцию.
Как сообщало коммуникационное бюро правительства Эстонии, премьер-министры обсудят двусторонние отношения, развитие коммуникаций между двумя странами и сотрудничество в цифровой сфере. Кроме того, на повестке дня темы Европейского союза: проект долгосрочного бюджета, политика в области климата, расширение Европейского союза и будущие отношения с Великобританией.
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