ФОТО | Премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила феминистскую выставку в Kumu

Позднее глава правительства Финляндии сперва встретится с премьер-министром Юри Ратасом, и в 15:30 они дадут совместную пресс-конференцию.

Как сообщало коммуникационное бюро правительства Эстонии, премьер-министры обсудят двусторонние отношения, развитие коммуникаций между двумя странами и сотрудничество в цифровой сфере. Кроме того, на повестке дня темы Европейского союза: проект долгосрочного бюджета, политика в области климата, расширение Европейского союза и будущие отношения с Великобританией.

Затем Марин также посетит Кадриоргский дворец, где встретится с президентом Керсти Кальюлайд.