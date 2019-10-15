ФОТО | Премьер-министр Эстонии встретился со следующим председателем Европейского совета(1)
Сегодня премьер-министр Эстонии Юри Ратас провел встречу со следующим председателем Европейского совета бельгийским политиком Шарлем Мишелем.
Сегодня премьер-министр Эстонии Юри Ратас провел встречу со следующим председателем Европейского совета бельгийским политиком Шарлем Мишелем.
Во время беседы обсуждалась тематика, связанная с будущим Европейского союза.
Лидеры 28 стран ЕС на саммите в Брюсселе 2 июля 2019 года избрали Шарля Мишеля председателем Европейского совета. С 1 декабря 2019 года Шарль Мишель должен приступить к своим обязанностям на следующие 2,5 года.
Председатель (или президент) Европейского совета — один из высших чиновников Европейского союза, председательствующий на заседаниях Европейского совета (его составляют главы стран-членов ЕС), главный представитель ЕС на международной арене.
Действующий председатель — Дональд Туск.
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