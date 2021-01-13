ФОТО | Представители ”забытых” предприятий протестуют против решений правительства(4)
Представители автобусных компаний собрались в Ласнамяэ, откуда двигаются на митинг протеста, который состоится на Тоомпеа.
Представители автобусных компаний собрались в Ласнамяэ, откуда двигаются на митинг протеста, который состоится на Тоомпеа.
Как уже вчера сообщалось, транспортные компании, осуществляющие нерегулярные перевозки, недовольны тем, что правительство оставило их в кризисный период без поддержки: они не вошли в список получателей государственной помощи.
Фирмы-перевозчики считают достойным сожаления то, что правительство, принимая программу помощи туристическому сектору, не включило в список получателей помощи автобусные фирмы, осуществляющие нерегулярные внутригосударственные и международные перевозки. По их мнению, это несправедливо.
"Для автобусных предприятий начавшееся весной чрезвычайное положение не закончилось, наша деятельность остановлена уже 8 месяцев, потому что границы закрыты, а местные поездки туристов, детских учреждений правительством ЭР строго не рекомендованы".
Это может привести к банкротству эстонских предприятий и к тому, что на наших дорогах будут ездить старые автобусы, и работу продолжат латвийские и литовкие перевозчики, пишут авторы обращения.
Митинг на Тоомпеа начинается в 11.30.
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