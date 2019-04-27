ФОТО: Председателем "Зеленых Эстонии" останется Зюлейха Измайлова. Смотрите, кто прибыл на конгресс партии

Как сообщила пресс-служба "Зеленых Эстонии", на сегодняшнем конгрессе партия в числе прочих вопросов решила, что руководство и председатель партии останутся прежними. Что касается предложения выбирать партии двух председателей, то комиссии по уставу дали задание разработать соответствующие изменения устава к сентябрю 2019-го. Конгресс продолжается избранием совета и других выборных собраний.