19.07.2020, 16:14

ФОТО | Праздник в Теледоме! ETV отмечает 65-летие


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ETV-65 19.07.2020
ETV-65 19.07.2020Foto: Andres Putting

У телеканала ETVв этом году исполняется 65 лет с начал деятельности, в честь чего в Теледоме ERR прошел праздник.

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