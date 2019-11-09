ФОТО: Правление партии Isamaa собралось в Тарту

Сегодня в Тарту правление партии Isamaa встречается в Тарту в конференц-центре отеля V SPA. На собрании присутствуют председатель Хелир-Валдор Сеэдер и министры Юри Луйк, Тынис Лукас, Рийна Солман.
Сегодня в Тарту правление партии Isamaa встречается в Тарту в конференц-центре отеля V SPA. На собрании присутствуют председатель Хелир-Валдор Сеэдер и министры Юри Луйк, Тынис Лукас, Рийна Солман.
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