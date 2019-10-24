ФОТО | Правление EKRE обсуждает, кто займет пост министра вместо Кинго

Правление EKRE собралось Рийгикогу, чтобы обсудить, кто займет пост министра внешней торговли и информации вместо Керт Кинго, которая вчера подала заявление об отставке.
По данным Delfi, партия EKRE рассматривает три кандидатуры - две женщины и один мужчина. Все они состоят в рядах партии, но не являются депутатами парламента.
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