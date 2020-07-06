ФОТО | Правительство приняло решение для разрешения кризиса рабочей силы: фактически границы открыты для всех

Прибывающим из стран, где коэффициент заражения выше 16, по прибытии в Эстонию нужно сделать тест на коронавирус. Для них действует также требование 14-дневной самоизоляции, и затем им нужно сделать новый тест.

Коэффициент заражения — это количество выявленных в течение 14 дней зараженных коронавирусом на 100 000 жителей.

Премьер-министр Юри Ратас сообщил после совещания, что прибывающему в Эстонию с целью учебы или работы нужно выполнить следующие условия:

-По прибытии в Эстонию нет симптомов заболевания коронавирусом;

-Если человек прибывает из страны, где коэффициент заражения ниже 16, то он может въехать в Эстонию без ограничений. Если человек прибывает из страны, где коэффициеент заражения выше 16, то

• в сотрудничестве с работодателем/учебным заведением ему должен быть обеспечен транспорт в Эстонию, внутри страны, проживание во время 14-дневной изоляции и тестирование по прибытии и в конце изоляции;

• он может начинать работать/учиться начиная с 15-го дня пребывания в Эстонии при условии, что сделанный в конце его изоляции тест на коронавирус отрицательный.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!