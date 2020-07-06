ФОТО | Правительство приняло решение для разрешения кризиса рабочей силы: фактически границы открыты для всех

Сегодня утром на экстренном совещании правительство приняло решение относительно разрешения кризиса рабочей силы: для прибывающих из всех стран, где коэффициент заражения ниже 16, зеленый свет. Для остальных действуют некоторые условия, но при выполнении определенных условий и для них границы открыты.
Прибывающим из стран, где коэффициент заражения выше 16, по прибытии в Эстонию нужно сделать тест на коронавирус. Для них действует также требование 14-дневной самоизоляции, и затем им нужно сделать новый тест.
Коэффициент заражения — это количество выявленных в течение 14 дней зараженных коронавирусом на 100 000 жителей.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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