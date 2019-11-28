ФОТО | Правительство отрабатывало действия на случай кризиса, вызванного масштабными перебоями связи

Учения для членов правительства планируются заранее и в последние годы стали уже рутинной практикой. Регулярное проведение учений необходимо для того, чтобы отработать действия правительства на случай кризиса и тем самым обеспечить безопасность населения.

В кризисных ситуациях правительство, по словам премьер-министра Ратаса, должно реагировать быстро и конструктивно, чтобы обеспечить защиту интересов населения, а для этого нужно постоянно тренироваться. ”Кризис в Южной Эстонии показал нам, какие вопросы нуждаются в самом пристальном внимании, чтобы в случае перебоев с электричеством и связью обеспечить безопасность жителей Эстонии и услуги, которые особенно необходимы для повседневной жизни”, — сказал Ратас.

В учениях, состоявшихся в Государственном фонде информационной коммуникации, помимо министров участвовали также представители департаментов, обеспечивающих ликвидацию перебоев с электричеством и связью.

”Условием успешного разрешения всевозможных кризисов является сотрудничество учреждений, предприятий и местных самоуправлений. Конечно, нам предстоит еще долгий путь до того, как эта работа начнет развиваться настолько гладко, чтобы стать незаметной для населения, но я вижу желание и готовность предлагать решения тех проблем, которые обсуждались в последние недели”, — сказал Ратас.