05.12.2019, 15:13

ФОТО | Правительство отправилось на выездное заседание в Тарту, и протестующие последовали туда за ними

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Valitsusvastane meeleavaldus Tartus Foto: Mana Kaasik

Сегодня движение ”Да свободе, нет лжи!” организовало свой еженедельный протест против правительства не перед домом Стенбока, а перед Тартуским университетом, куда правительство отправилось на выездное заседание.

Движение проводит протест против правительства Центристской партии, EKRE и Isamaa каждый четверг и сегодня, 5 декабря, и выездное заседание — не помеха.

Участники протеста требуют отставки правительства и осуждают ложь с разжиганием ненависти.

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