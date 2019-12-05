05.12.2019, 15:13
ФОТО | Правительство отправилось на выездное заседание в Тарту, и протестующие последовали туда за ними(1)
Сегодня движение ”Да свободе, нет лжи!” организовало свой еженедельный протест против правительства не перед домом Стенбока, а перед Тартуским университетом, куда правительство отправилось на выездное заседание.
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