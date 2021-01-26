ФОТО | Правительство Каи Каллас собралось на первое заседание кабинета министров. На повестке — коронавирусные ограничения

Членам правительства представят обзор ситуации с распространением COVID-19 и ее решений. С докладами выступят госсекретарь, Департамент здоровья, Министерство социальных дел и научный совет.
Руководитель научного совета, профессор вирусологии Ирья Лутсар предложит правительству унифицировать коронавирусные ограничения по всей Эстонии.
Свое первое заседание новое правительство проведет в четверг.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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