ФОТО | Правительственный кризис привел Ратаса к недосыпанию? Британская газета утверждает, что он дремал на саммите НАТО

Фотография сделана вчера на саммите НАТО в Лондоне, точнее - рядом с британской столицей в городе Уотфорде, где во время обсуждения повестки дня Ратасу довелось сидеть рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Одному эстонскому премьеру известно, сколько сил у него потребовало сохранение правительственной коалиции, но, в любом случае, по фотографии агентства AP создается впечатление, что Ратас дремлет. Такое же впечатление осталось и у автора статьи - Ханны Джейн Паркинсон.

Интересно, что в международном фотобанке в подписи нет данных о том, что на переднем плане - Ратас. Паркинсон же пишет, что у нее нет понятия, кто тот мужчина слева, но она понимает его.

В статье также отмечено, что костюм Мелани Трамп делает ее похожей на ночную бабочку.

Полностью статью можно прочитать здесь.

SIPA