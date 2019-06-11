ФОТО: Поздравляем! Тигр Боцман из Таллиннского зоопарка стал отцом

Когда в марте прошлого года в Таллиннском зоопарке в почтенном возрасте умерла тигрица Пийга, амурский тигр Боцман, родившийся в 2011 году, остался один. Однако это изменилось в декабре, когда Боцман уехал из Таллинна в зоопарк Злин-Лешна в Чехии "на медовый месяц" с чешской тигрицей Таней.

Скорее всего, Боцман попадет домой к 2023 году — сначала нужно собрать нужную сумму на строительство его нового жилища, "Долины тигров". Таллиннский зоопарк также хочет увеличить количество амурских тигров — быть может, это будут тигрята Боцмана и Тани?

Чтобы помочь Боцману быстрее попасть домой в Таллинн можно пожертвовать деньги на строительство его нового дома, для чего есть несколько способов:

1. Позвонить по номеру (для клиентов Telia, Elisa Eesti и Tele2):

900 9007 — 5 евро

900 9008 — 10 евро

900 9009 — 20 евро

2. Пожертвовать на специальной странице Tallinna Loomaaia Sõprade Selts, выбрав графу ”Ühekordne toetus” (одноразовое пожертвование).

3. Также можно просто перевести деньга на банковский счет Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ EE432200221010716613 с пометкой ”tiigriorg”.

4. Пожертвование можно также перевести на один из счетов Таллиннской городской канцелярии с обязательной пометкой "Tiigriorg" и номером ссылки 5229000352100023: