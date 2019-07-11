ФОТО: Поздравляем! Перед прыжком с Таллиннской телебашни обручились двое бейсджамперов

На страничке Телебашни в Facebook опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что непосредственно перед прыжком молодые люди совершили помолвку.

”Мы рады вновь констатировать, что Телебашня стала местом по-настоящему особенного события. То, что в помещениях Телебашни часто делаются предложения руки и сердца — обычное явление. А том, что случилось сегодня вечером — уникально”, — говорится в сообщении.

После того, как Ханна ответила на предложение Петра ”да”, они оба прыгнули вниз. Фотографии сделаны после благополучного приземления”.