ФОТО: Поздравляем! Перед прыжком с Таллиннской телебашни обручились двое бейсджамперов
Таллиннская телебашня отмечает свой очередной день рождения, в честь этого события любители парашютных полетов с малых высот совершили прыжки с площадки этого высотного строения. Для одной молодой пары такой прыжок вчера стал особенным.
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