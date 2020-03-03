ФОТО | Появившаяся на свет на борту Baltic Queen девочка вместе с родителями прибыли в Таллинн

Вчера ночью возвращавшийся из Стокгольма Baltic Queen вновь взял на борт новорожденного ребенка и его родителей и доставил обратно в Таллинн.
Судовладельческая компания Tallink Grupp подарила семье по случаю дня рождения "билет" на один семейный круиз в год на судне Baltic Queen до достижения девочкой 18-летия, то есть до 2018 года. В свою очередь от экипажа парома новорожденная получила в подарок талисман Silja Line - семейку тюленей.
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