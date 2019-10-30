ФОТО | Появилась еще одна причина сходить на прогулку в Кадриорг

”Большое количество пожилых жителей района хотят не только в участвовать в различных мероприятиях, но и быть активными и поддерживать свою физическую форму. Многие из них состоят в Объединении взаимопомощи и консультаций для пожилых людей. Поскольку здание объединения на улице Поска каждый день посещают десятки пожилых людей, то управа решила создать для них возможность заниматься спортом на тренажерах”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Два тренажера, рядом с которыми весной появится третий, установлены во дворе дома по адресу Поска 15, в котором находится объединение. Председатель объединения VENÜ Хейно Ханкевиц отметил, что теперь у людей почтенного возраста появилась еще одна причина, чтобы прийти в Кадриорг и посетить цент объединения.

”В нашем объединении состоят около 360 человек. Каждый день в центр на улице Поска приходят около 60-70 человек. Надеемся, что теперь у еще большего количества людей появилась дополнительная причина прийти в центр и позвать с собой друзей-знакомых. В октябре следующего года объединение отметит 25-летие и можно сказать, что установкой тренажеров мы начали подготовку к юбилейному году”, — сказал Ханкевиц.

Объединение начало свою работу в октябре 1995 года. В феврале 1996 года оно переехало в здание по адресу Поска 15, в котором находится до сих пор. О работе объединения подробнее можно узнать на странице venu.ee или позвонив по телефону 601 3563.