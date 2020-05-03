ФОТО: Построенный депутатом Ивари Падаром туалет превратился в бар, где можно бесконтактно выпить в условиях коронавируса

Двухместный туалет башни Суур Мунамяги был построен Падаром в студенческие годы. Когда в ходе ремонта башни старое отхожее место хотели снести, местные активисты рассказали об этом танцевально-песенно-игровому обществу Хаанья и строение перевезли в деревню Плаани. Там в кабинках установили деревянные сиденья, а в стене проделали отверстие, через которое можно общаться с сидящим в другой кабинке человеком. Так здесь уже много лет действует своеобразный культурный центр, выполняющий функцию бара.



Ivari Padari arhiiv



”На сегодня это уникальная услуга. Она позволяет и при продиктованной коронавирусом системе 2+2 выпить с другом водки и пообщаться”, — говорит сам Падар, табличка с именем которого красуется на стене ”культурного центра”.



Ivari Padari arhiiv



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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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