14.08.2020, 14:05
ФОТО: Пострадавшая в аварии на Лаагна теэ Арина навестила врачей, которые ее спасли(10)
Как мы уже писали ранее, пострадавшая в тяжелой аварии на Лаагна теэ собака Арина идет на поправку. Вчера она побывала в ”скорой помощи для животных” Loomade Kiirabi Kliinik, где ее лечили.
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