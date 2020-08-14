14.08.2020, 14:05

ФОТО: Пострадавшая в аварии на Лаагна теэ Арина навестила врачей, которые ее спасли

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ФОТО: Пострадавшая в аварии на Лаагна теэ Арина навестила врачей, которые ее спасли
Heiki Valner / Facebook

Как мы уже писали ранее, пострадавшая в тяжелой аварии на Лаагна теэ собака Арина идет на поправку. Вчера она побывала в ”скорой помощи для животных” Loomade Kiirabi Kliinik, где ее лечили.

”Арина пришла в гости и своим шармом просто поразила работников клиники”, — написал основатель зоозащитной организации Loomapäästegrupp Хейки Валнер.

Heiki Valner
Heiki Valner
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