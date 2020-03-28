ФОТО | Посольство РФ проводит капитальный ремонт "Бронзового солдата"
По заказу Посольства России в Эстонии на таллиннском Военном кладбище проводится капитальный ремонт монумента Воину-Освободителю. Окончание работ запланировано на конец апреля.
По заказу Посольства России в Эстонии на таллиннском Военном кладбище проводится капитальный ремонт монумента Воину-Освободителю. Окончание работ запланировано на конец апреля.
На первом этапе проводится также реставрация находящихся на таллиннском военном кладбище 50 надгробий с именами бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.
С 1944 по 1992 гг. здесь нашли последний покой около 1200 советских солдат и моряков. Работа по приведению в порядок всех остальных надгробий будет продолжена.
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