ФОТО | Посольство РФ проводит капитальный ремонт "Бронзового солдата"

На первом этапе проводится также реставрация находящихся на таллиннском военном кладбище 50 надгробий с именами бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

С 1944 по 1992 гг. здесь нашли последний покой около 1200 советских солдат и моряков. Работа по приведению в порядок всех остальных надгробий будет продолжена.

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