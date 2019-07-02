02.07.2019, 15:09
ФОТО: Посол РФ возложил цветы к могилам Арнольда Мэри и Владимира Метелицы(29)
Сегодня Посол России Александр Петров посетил кладбище Рахумяэ, где возложил цветы на могилу бывшего председателя Таллинского общества участников Второй мировой войны Владимира Метелицы.
Отвез подруг в лесной массив и задушил: подозреваемый задержан
Rich Energy придётся раскрыть детали сделки с Haas F1
На чем «прокололся» подозреваемый в убийстве матери сын Соколова
Ростуризм запустит центр маркетинговых компетенций