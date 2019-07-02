02.07.2019, 15:09
ФОТО: Посол РФ возложил цветы к могилам Арнольда Мэри и Владимира Метелицы(36)
Сегодня Посол России Александр Петров посетил кладбище Рахумяэ, где возложил цветы на могилу бывшего председателя Таллинского общества участников Второй мировой войны Владимира Метелицы.
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