02.07.2019, 15:09

ФОТО: Посол РФ возложил цветы к могилам Арнольда Мэри и Владимира Метелицы

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Посол РФ возложил цветы к могилам Арнольда Мэри и Владимира Метелицы
Aleksandr PetrovFoto: Priit Simson

Сегодня Посол России Александр Петров посетил кладбище Рахумяэ, где возложил цветы на могилу бывшего председателя Таллинского общества участников Второй мировой войны Владимира Метелицы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило посольство.

А в понедельник Петров вместе с ветеранами Эстонского стрелкового корпуса возложил цветы к могиле Героя Советского Союза Арнольда Мери по случаю 100-летия со дня его рождения.

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