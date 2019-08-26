26.08.2019, 19:01
ФОТО | Посмотрите на этих милашек: на выставку в Хаапсалу приехали 1400 собак из восьми стран(2)
На минувших выходных в Хаапсалу состоялась выставка собак. В ней участвовали 1400 животных 147 пород из 8 стран, пишет Lääne Elu.
На минувших выходных в Хаапсалу состоялась выставка собак. В ней участвовали 1400 животных 147 пород из 8 стран, пишет Lääne Elu.
Фотографии можно посмотреть здесь.
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