ФОТО | Посмотрите на этих милашек: на выставку в Хаапсалу приехали 1400 собак из восьми стран

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Anton Klink, anton.klink@gmail.com

На минувших выходных в Хаапсалу состоялась выставка собак. В ней участвовали 1400 животных 147 пород из 8 стран, пишет Lääne Elu.