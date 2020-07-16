ФОТО | Последний бродячий пес Таллинна получил новый дом
Полуразрушенное здание в Пыхья-Таллинне стало последним пристанищем на воле для пса, которого там называли Жорик. Теперь легендарная собака обрела новое жилье, пишет rus.err.
Полуразрушенное здание в Пыхья-Таллинне стало последним пристанищем на воле для пса, которого там называли Жорик. Теперь легендарная собака обрела новое жилье, пишет rus.err.
Легендарным Жорика сделало то, что он считается последним бродячим псом Таллинна. И неспроста: если в начале 2000-х чуть ли не в каждом дворе был свой пес, то теперь бродячих животных в городе найти сложно.
В последние годы пес обрел невероятную популярность среди жителей района, его даже стали называть местным Хатико.
"Мне больше всего понравилась такая романтическая легенда о том, что Жорик жил здесь поблизости. Здесь стоял дом, у Жорика был хозяин. В какой-то момент хозяин умер, дом снесли, а на его месте построили парковку. И с тех времен, может быть, лет 10, Жорик ждет своего хозяина и бегает в радиусе километра от парковки", — рассказал программе "Летняя студия" ETV+ главный инспектор МуПо Павел Бойцов.
В начале лета Жорик стал странно себя вести — то выходил на дорогу, то ложился на железнодорожные пути. Люди стали все чаще сообщать о беспризорной собаке. И в итоге приют Пельгуранна забрал пса себе, и теперь Жорик обрел новый дом.
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