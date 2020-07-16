ФОТО | Последний бродячий пес Таллинна получил новый дом

Легендарным Жорика сделало то, что он считается последним бродячим псом Таллинна. И неспроста: если в начале 2000-х чуть ли не в каждом дворе был свой пес, то теперь бродячих животных в городе найти сложно.

В последние годы пес обрел невероятную популярность среди жителей района, его даже стали называть местным Хатико.

"Мне больше всего понравилась такая романтическая легенда о том, что Жорик жил здесь поблизости. Здесь стоял дом, у Жорика был хозяин. В какой-то момент хозяин умер, дом снесли, а на его месте построили парковку. И с тех времен, может быть, лет 10, Жорик ждет своего хозяина и бегает в радиусе километра от парковки", — рассказал программе "Летняя студия" ETV+ главный инспектор МуПо Павел Бойцов.

В начале лета Жорик стал странно себя вести — то выходил на дорогу, то ложился на железнодорожные пути. Люди стали все чаще сообщать о беспризорной собаке. И в итоге приют Пельгуранна забрал пса себе, и теперь Жорик обрел новый дом.