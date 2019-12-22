ФОТО | Популярная булочная работала в здании коплиского завода Пыхьяла в последний раз

Работает в нынешнем виде (по случаю последнего Адвента) Karjase sai в последний раз. В новом году кофе-булочная переезжает в новые помещения в доме рядом, где откроется уже настоящее кафе.

Начало Karjase sai берет в 2017 году, когда руководитель проекта Кеннет Карьяне увлекся дома выпечкой сдобы. Впервые прилавок установили в 2018 году на мероприятии NOP gurmeetug, тогда и родилось нынешнее название кафе.

Официально предприятие, где работают молодые пекари, называется Saiapaik OÜ.