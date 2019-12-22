ФОТО | Популярная булочная работала в здании коплиского завода Пыхьяла в последний раз
Сегодня снискавшее в этом году популярность заведение Karjase sai в последний (уже 15-й) раз открыло свои двери для покупателей в здании завода Пыхьяла. Очередь была огромной.
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