ФОТО | Полсотни человек участвовали в таллиннском марше в поддержку польских сексменьшинств(3)
В четверг в 14 часов на площади Вабадузе собрались несколько десятков человек, чтобы выразить поддержку сексуальным меньшинствам Польши.
В четверг в 14 часов на площади Вабадузе собрались несколько десятков человек, чтобы выразить поддержку сексуальным меньшинствам Польши.
В распространенной в социальных сетях информации об акции поясняются ее цели: за последние два года ситуация с сексуальными меньшинствами в Польше только ухудшалась.
"Свыше 100 местных самоуправлений провозгласили себя свободными от ЛГБТ зонами. Польский президент неоднократно открыто порочил эти сообщества, называя их "идеологией, а не людьми", - объясняют свое желание выразить солидарность с польскими сексменьшинствами организаторы акции.
Митинг начался на площади Вабадузе, затем его участники прошли к посольству Польши в ЭР.
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