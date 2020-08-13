13.08.2020, 19:24

ФОТО | Полсотни человек участвовали в таллиннском марше в поддержку польских сексменьшинств

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Galerii: 43 pilti
Foto: Andres Putting

В четверг в 14 часов на площади Вабадузе собрались несколько десятков человек, чтобы выразить поддержку сексуальным меньшинствам Польши.

В распространенной в социальных сетях информации об акции поясняются ее цели: за последние два года ситуация с сексуальными меньшинствами в Польше только ухудшалась.

"Свыше 100 местных самоуправлений провозгласили себя свободными от ЛГБТ зонами. Польский президент неоднократно открыто порочил эти сообщества, называя их "идеологией, а не людьми", - объясняют свое желание выразить солидарность с польскими сексменьшинствами организаторы акции.

Митинг начался на площади Вабадузе, затем его участники прошли к посольству Польши в ЭР.

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