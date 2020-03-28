ФОТО | Польша сделала исключение для иностранной рабочей силы и продлила визы украинцам. Эстония так делать не будет

Об этом говорится в антикризисном пакете для экономики Польши на сумму 212 млрд злотых (более 45 млрд евро), который представили президент Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Укринформ.
В общем, антикризисный пакет в Польше будет состоять из пяти основных блоков: защиты рабочих мест, поддержки системы здравоохранения, безопасности финансовой системы, поддержки предпринимательства, а также развития инвестиций в публичном секторе.
На границе Украины и Польши собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину. На польской части пунктов пропуска Дорогуськ-Ягодын и Корчова-Краковец столпились тысячи людей в ожидании автобусов. Начиная с 28 марта Польша выпускает на Украину только автомобили, другие виды сообщения, в том числе пешие — закрыты, пишет gazeta.ru.
”На границе творится сплошной ад и дурдом — тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски (у пары человек видел). И, конечно, никто их не проверяет, побыстрее бы пропустить. Закрытие границ и карантин — коту под хвост”, — рассказал местным СМИ житель Львовской области Владимир Михно.
Что касается Эстонии, то подходящие после истечения максимального срока пребывания работодатели не смогут продлевать рабочие визы. Новых иностранных рабочих в страну не будут пускать даже при наличии визы и регистрации рабочего места.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Наследство Лимонова: что писатель оставил их с Волковой детям
В коридоре больницы умерла пациентка, которую выгнали из палаты
Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена COVID-19
Коронавирус: китайские ученые сообщили плохую новость для мужчин