ФОТО | Полиция проверила на парковке аэропорта иностранных водителей такси из компаний-агрегаторов

"Пограничная и миграционная служба Пыхьяской префектуры совместно с МуПо и полицейскими провела у аэропорта проверку водителей-иностранцев, работающих с помощью мобильных приложений, на предмет законности их работы и пребывания в стране", - сказал капитан полиции Эмери Пылд.

"Надзор за законностью пребывания и работы иностранцев в стране - наша основная задача, в рамках которой мы ежедневно ведем контроль как в сферах строительства, промышленности, общественного питания, обслуживания, так и в секторе перевозок. При планировании проверок мы исходим из собранной информации, касающейся возможных нарушений миграционного законодательства. Это не первая проверка таксистов, работающих на агрегаторов такси, она проходила и раньше", - добавил Пылд.