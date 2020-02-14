14.02.2020, 09:58

ФОТО | Полиция проверила на парковке аэропорта иностранных водителей такси из компаний-агрегаторов


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ФОТО | Полиция проверила на парковке аэропорта иностранных водителей такси из компаний-агрегаторов
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В течение четверга полиция совместно с сотрудниками Муниципальной полиции проверила у Таллиннского аэропорта водителей, оказывающих услуги такси с помощью приложений.

"Пограничная и миграционная служба Пыхьяской префектуры совместно с МуПо и полицейскими провела у аэропорта проверку водителей-иностранцев, работающих с помощью мобильных приложений, на предмет законности их работы и пребывания в стране", - сказал капитан полиции Эмери Пылд.

"Надзор за законностью пребывания и работы иностранцев в стране - наша основная задача, в рамках которой мы ежедневно ведем контроль как в сферах строительства, промышленности, общественного питания, обслуживания, так и в секторе перевозок. При планировании проверок мы исходим из собранной информации, касающейся возможных нарушений миграционного законодательства. Это не первая проверка таксистов, работающих на агрегаторов такси, она проходила и раньше", - добавил Пылд.

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