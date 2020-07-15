ФОТО | Полиция обеспокоена: на юге Эстонии неизвестные "художники" пугают людей тяжелыми ДТП

Теперь полиция вновь получает информацию о появлении новых подобных инсталляций. "Искусство — это прекрасно, но беспокойство людей велико. Так, вчера мы получили вызов в Камбья (Тартумаа), где в кустах на обочине лежал велосипедист. Прохожие не осмелились приближаться, так как им показалось, что он мертв. Патруль выяснил, что речь опять идет о муляже. Такой же манекен обнаружили на шоссе Тарту — Вильянди, там все было оформлено так, словно велосипедист врезался в дерево", — сообщает Лыунаская полиция.

Правоохранители отмечают: очевидцы, звонящие по телефону 112, делают всё правильно, но в то же время стражи порядка просят авторов данного проекта задуматься о том, какое воздействие такие сцены могут оказать на людей.

Полиция также выражает надежду на то, что люди, увидев лежащего где-то на обочине человека, не будут терять бдительность и не воспримут увиденное как очередной манекен или шутку.

"Всегда давайте полиции знать, если видите чего-то подозрительное", — призывают стражи порядка.

PPA