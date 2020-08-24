ФОТО: Полиция навестила 85-летнюю Евгению, которая больше недели провела в лесу

"Вчера навестили Евгению, которая больше недели провела в лесу. Евгения была по понятным причинам немного уставшей, но при этом со здоровьем больших проблем нет. Желаем ей сил и скорейшего восстановления!", — сообщили представители полиции в соцсетях.

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