24.08.2020, 14:50
ФОТО: Полиция навестила 85-летнюю Евгению, которая больше недели провела в лесу
Полицейские Ида-Харьюского отделения навестили пожилую женщину, которая 14 августа отправилась в лес за ягодами и пропала на неделю.
Полицейские Ида-Харьюского отделения навестили пожилую женщину, которая 14 августа отправилась в лес за ягодами и пропала на неделю.
"Вчера навестили Евгению, которая больше недели провела в лесу. Евгения была по понятным причинам немного уставшей, но при этом со здоровьем больших проблем нет. Желаем ей сил и скорейшего восстановления!", — сообщили представители полиции в соцсетях.
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