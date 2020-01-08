08.01.2020, 18:01

ФОТО | Полиция наградила лучших служебных собак за 2019 год


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Politseikoer Raita Foto: Marianne Ubaleht

Сегодня в Пыхьяской префектуре были награждены лучшие служебные собаки 2019 года. Лучшей собакой по поиску наркотических средств была названа русский охотничий спаниель Райта, а лучшей патрульной собакой – бельгийская овчарка Шарки. Также на мероприятии с почестями проводили на пенсию 9-летнюю Дейли.

„Награждение лучших собак и проводы четвероногих коллег на пенсию стали уже доброй традицией. Наши собаки для нас не просто коллеги, это члены семьи", — сказал на церемонии майор полиции Тыну Тянав.

6-летняя Райта, работающая под руководством старшего комиссара Натальи Потапчук, становилась лучшей служебной собакой по поиску наркотиков в общей сложности четыре раза. В апреле прошлого года Райта при осмотре автомобиля и в ходе обыска обнаружила разные наркотические средства, в том числе таблетки ecstasy в большом количестве. Также Райта и Наталья Потапчук вносят большой вклад в работу с детьми и подростками, посещают школы, рассказывая о работе полиции.

Лучшей патрульной служебной собакой стала бельгийская овчарка Шарки, которую воспитывает и обучает старший комиссар Юлия Ээсалу. Отличную работу Ээсалу и Шарки, которому скоро исполнится четыре года, отметили в связи с происшествием со стрельбой на ул. Теллискиви, задержанием опасного мужчины недалеко от Маарду в июле этого года, также Шарки нашел при обыске одной дачи мешок с большим количеством марихуаны.

Четвероногие воспитанники Юлии Ээсалу неоднократно становились лучшими патрульными служебными собаками. Если Шарки получил такой приз впервые, то предыдущая собака Юлии Ээсалу, Мачо, становился лучшим префектуры три раза. В 2019 году Мачо торжественно проводили на заслуженный отдых.

На мероприятии поблагодарили за хорошую службу и с почестями проводили на пенсию Дейли, которой скоро исполнится 10 лет. За свою карьеру Дейли вместе с кинологом Риммой Соосаар много раз участвовали в разных школьных мероприятиях, тесно сотрудничая с молодежными полицейскими Ляэне-Харьюского отделения полиции. В 2015 Дейли была названа лучше собакой по поиску наркотиков Пыхьяской префектуры.

Сейчас в кинологической группе Пыхьяской префектуры 15 служебных собак, из них 11 уже прошли аттестацию, а четыре щенка еще только обучаются профессии.

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