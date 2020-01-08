ФОТО | Полиция наградила лучших служебных собак за 2019 год

„Награждение лучших собак и проводы четвероногих коллег на пенсию стали уже доброй традицией. Наши собаки для нас не просто коллеги, это члены семьи", — сказал на церемонии майор полиции Тыну Тянав.

6-летняя Райта, работающая под руководством старшего комиссара Натальи Потапчук, становилась лучшей служебной собакой по поиску наркотиков в общей сложности четыре раза. В апреле прошлого года Райта при осмотре автомобиля и в ходе обыска обнаружила разные наркотические средства, в том числе таблетки ecstasy в большом количестве. Также Райта и Наталья Потапчук вносят большой вклад в работу с детьми и подростками, посещают школы, рассказывая о работе полиции.

Лучшей патрульной служебной собакой стала бельгийская овчарка Шарки, которую воспитывает и обучает старший комиссар Юлия Ээсалу. Отличную работу Ээсалу и Шарки, которому скоро исполнится четыре года, отметили в связи с происшествием со стрельбой на ул. Теллискиви, задержанием опасного мужчины недалеко от Маарду в июле этого года, также Шарки нашел при обыске одной дачи мешок с большим количеством марихуаны.