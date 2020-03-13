13.03.2020, 20:58

ФОТО: Полиция и пограничники работают без перчаток и масок. Почему?


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Galerii: 5 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня утром в D-терминале таллиннского порта можно было видеть, как полицейские и пограничники работали (в том числе контактировали с людьми) без защитных средств (перчаток и масок).

Как пояснила заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Янне Пикма, обязательства по ношению чиновниками ведомства резиновых перчаток или масок нет.

”Но мы проинструктировали своих людей, на что обращать внимание, как вести себя с имеющими симптомы людьми и как сохранять чистоту рабочих инструментов и поверхностей”, — прокомментировала Пикма и заверила, что они делают все возможное для борьбы с эпидемией.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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