ФОТО: Полиция и пограничники работают без перчаток и масок. Почему?

Как пояснила заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Янне Пикма, обязательства по ношению чиновниками ведомства резиновых перчаток или масок нет.
”Но мы проинструктировали своих людей, на что обращать внимание, как вести себя с имеющими симптомы людьми и как сохранять чистоту рабочих инструментов и поверхностей”, — прокомментировала Пикма и заверила, что они делают все возможное для борьбы с эпидемией.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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