12.08.2020, 13:05

ФОТО: Покрытие парковки у здания суперминистерства не выдержало нагрузки

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ФОТО: Покрытие парковки у здания суперминистерства не выдержало нагрузки
Foto: Andres Putting

На настоящий момент возле здания суперминистерства происходит замена покрытия прилежащей к нему парковки, поскольку плиты, которые ее покрывали, не выдержали нагрузки.

Хорошая новость заключается в том, что ремонт производится не за счет налогоплательщиков, а за счет владельца здания OÜ 2Torni.

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