ФОТО | Подписан договор на проектирование в Мустамяэ нового стадиона

Договор подписали старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс и представитель архитектурного бюро Avaste Arhitektibüroo Рейо Авасте.

”Радует, что мы идем по графику планов строительства этого года”, — сказал старейшина района Лаури Лаатс. ”Стадион Вильде является одним из наших звездных проектов этого года — цель заключенного сегодня договора заключается в проектировании первого в Мустамяэ общественного стадиона. На будущем стадионе Вильде можно будет заниматься видами легкой атлетики, играть в баскетбол, волейбол и футбол, здесь появится также различное оборудование для силовых тренировок и т. д. Проект предоставит решение всех построек, сооружений и инфраструктур стадиона, а также все остальные связанные с проектом необходимые решения, кроме того, будут проведены необходимые исследования. Проект строительства должен быть завершен к концу июля, ориентировочно разрешение на строительство мы надеемся получить в августе. Если все пойдет по плану, и погода будет благоприятной для строительства, то вскоре Мустамяэ станет богаче на один новый и современный стадион. Это очень хорошая новость для всех любящих спорт граждан, а их в Мустамяэ много”.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев выразил удовлетворение по поводу того, что, несмотря на вызванную распространением вируса сложную ситуацию и предполагаемый упадок экономики, город Таллинн продолжает запланированные строительные работы.

”Финансовая политика города в последние годы была очень рациональной и достаточно консервативной, что сегодня позволяет нам продолжать инвестиции в перечисленные в бюджете и бюджетной стратегии объекты, важной частью которых является спортивная инфраструктура”, — сказал Белобровцев. ”Поскольку интерес горожан к занятию спортом очень большой, то каждый новый спортивный объект является необходимым и желанным. Я нисколько не сомневаюсь, что реконструированный стадион Вильде сразу станет крайне популярным прежде всего для жителей Мустамяэ, но и для жителей других районов. Мы очень рады, что в сотрудничестве с управой района Мустамяэ уже осенью этого года мы сможем предложить таллиннцам новую отличную возможность для занятия спортом”.