ФОТО: Подготовка к съемкам фильма на Лаагна теэ идет полным ходом

Съемки голливудского фильма в Таллинне продолжаются. На Лаагна теэ подготовка идет полным ходом: сегодня здесь можно было увидеть увидеть людей с разноцветными флажками из команды Нолана.
Съемки голливудского фильма в Таллинне продолжаются. На Лаагна теэ подготовка идет полным ходом: сегодня здесь можно было увидеть увидеть людей с разноцветными флажками из команды Нолана.
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