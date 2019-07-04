04.07.2019, 19:00

ФОТО: Подготовка к съемкам фильма на Лаагна теэ идет полным ходом

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rus.delfi.ee
EST 6
ФОТО: Подготовка к съемкам фильма на Лаагна теэ идет полным ходом
Foto: Rauno Volmar

Съемки голливудского фильма в Таллинне продолжаются. На Лаагна теэ подготовка идет полным ходом: сегодня здесь можно было увидеть увидеть людей с разноцветными флажками из команды Нолана.

Смотрите фото!

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