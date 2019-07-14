14.07.2019, 17:09

ФОТО | Подготовка к концерту Metallica идет полным ходом: в Тарту возводят сцену


rus.delfi.ee
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ФОТО | Подготовка к концерту Metallica идет полным ходом: в Тарту возводят сцену
Live Nation

Уже 18 июля в Тарту, на взлетной полосе бывшего военного аэродрома Раади выступит один из самый влиятельных и успешных рок-коллективов в мире, американская группа Metallica.

Единственное шоу в странах Балтии состоится в рамках турне “WorldWired Tour”. Специальные гости концерта – шведский коллектив Ghost и норвежская группа Bokassa. Массивная сцена будет установлена позади комплекса Эстонского национального музея.

Смотрите, как возводят сцену.

Live Nation
Live Nation


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