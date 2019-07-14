ФОТО | Подготовка к концерту Metallica идет полным ходом: в Тарту возводят сцену

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Live Nation

Уже 18 июля в Тарту, на взлетной полосе бывшего военного аэродрома Раади выступит один из самый влиятельных и успешных рок-коллективов в мире, американская группа Metallica.