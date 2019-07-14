ФОТО | Подготовка к концерту Metallica идет полным ходом: в Тарту возводят сцену

Уже 18 июля в Тарту, на взлетной полосе бывшего военного аэродрома Раади выступит один из самый влиятельных и успешных рок-коллективов в мире, американская группа Metallica.
Единственное шоу в странах Балтии состоится в рамках турне “WorldWired Tour”. Специальные гости концерта – шведский коллектив Ghost и норвежская группа Bokassa. Массивная сцена будет установлена позади комплекса Эстонского национального музея.
Меркель призналась о своем здоровье после странных приступов
Вот зачем лобовое стекло натирают табаком
Зачем предприниматели занимаются триатлоном и сколько это стоит
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске