08.09.2019, 20:33

ФОТО: Поддержим? Молодой фотограф из Эстонии пытается вновь одержать победу в престижном конкурсе


rus.delfi.ee
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ФОТО: Поддержим? Молодой фотограф из Эстонии пытается вновь одержать победу в престижном конкурсе
Foto: Kairo Kiitsak

Выигравший три года назад конкурс фотографий от Всемирной метеорологической организации ученик из Йыгева Кайро Кийтсак теперь уже учится в Тартуском университете и пытается вновь пройти в финал конкурса с двумя своими фотографиями.

Работы победители попадут в календарь Всемирной метеорологической организации на 2020 год.

Проголосовать можно, поставив лайк в Facebook. Вот две конкурсные работы Кайро:

Смотрите другие работы молодого фотографа:

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