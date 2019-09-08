08.09.2019, 20:33
ФОТО: Поддержим? Молодой фотограф из Эстонии пытается вновь одержать победу в престижном конкурсе
Выигравший три года назад конкурс фотографий от Всемирной метеорологической организации ученик из Йыгева Кайро Кийтсак теперь уже учится в Тартуском университете и пытается вновь пройти в финал конкурса с двумя своими фотографиями.
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