ФОТО | Подарок к 8 марта: Ведьмин колодец в Тухала вновь закипел

В первый раз колодец закипел в этому году в День независимости ЭР.

Фотограф Delfi отметил, что в субботу возле колодца собралось много людей.

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