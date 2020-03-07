07.03.2020, 20:45

ФОТО | Подарок к 8 марта: Ведьмин колодец в Тухала вновь закипел


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Tuhala nõiakaev keeb
Tuhala nõiakaev keebFoto: Kenno Soo

В пятницу Ведьмин колодец в Тухала вновь закипел, второй раз за год.

В первый раз колодец закипел в этому году в День независимости ЭР.

Фотограф Delfi отметил, что в субботу возле колодца собралось много людей.

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