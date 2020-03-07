07.03.2020, 20:45
ФОТО | Подарок к 8 марта: Ведьмин колодец в Тухала вновь закипел
В пятницу Ведьмин колодец в Тухала вновь закипел, второй раз за год.
В пятницу Ведьмин колодец в Тухала вновь закипел, второй раз за год.
В первый раз колодец закипел в этому году в День независимости ЭР.
Фотограф Delfi отметил, что в субботу возле колодца собралось много людей.
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