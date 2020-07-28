28.07.2020, 20:59

ФОТО | Под бой японских барабанов в Батарейной тюрьме открыли внутренний двор


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Patarei merekindluse Goržhi hoovi avamine Foto: Henri-Kristian Kirsip

Во вторник в таллиннской Батарейной морской крепости был торжественно открыт внутренний двор, который был закрыт почти 200 лет. Двор предлагает возможности для проведения свободного времени, там можно проводить концерты. На японских барабанах выступил Йосуке Ода.

Ранее во дворе были оборудованы прогулочные блоки тюрьмы. Теперь их снесли, двор приведен в порядок и открыт для посещения. Там можно проводить пикники, концерты, знакомиться с историей крепости.

Кроме строителей, задействованных на территории Батарейной тюрьмы, изучить внутренний двор смогли также и археологи, открывшие во время раскопок много интересных деталей. Например, в идеальном состоянии был обнаружен подстенок из гранитных блоков.

Эстонский предприниматель Урмас Сыырумаа купил объект у компании Riigi Kinnisvara, управляющей государственной недвижимостью, за 4,6 млн евро в конце прошлого года. На территории бывшего тюремного комплекса площадью 40 000 квадратных метров, планируется построить офисные помещения и гостиницу. Реконструкцией занимается принадлежащая Сырумаа компания Nikolai Esimene OÜ.

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