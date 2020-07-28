ФОТО | Под бой японских барабанов в Батарейной тюрьме открыли внутренний двор

Ранее во дворе были оборудованы прогулочные блоки тюрьмы. Теперь их снесли, двор приведен в порядок и открыт для посещения. Там можно проводить пикники, концерты, знакомиться с историей крепости.

Кроме строителей, задействованных на территории Батарейной тюрьмы, изучить внутренний двор смогли также и археологи, открывшие во время раскопок много интересных деталей. Например, в идеальном состоянии был обнаружен подстенок из гранитных блоков.

Эстонский предприниматель Урмас Сыырумаа купил объект у компании Riigi Kinnisvara, управляющей государственной недвижимостью, за 4,6 млн евро в конце прошлого года. На территории бывшего тюремного комплекса площадью 40 000 квадратных метров, планируется построить офисные помещения и гостиницу. Реконструкцией занимается принадлежащая Сырумаа компания Nikolai Esimene OÜ.