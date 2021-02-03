03.02.2021, 21:22

ФОТО | Почему парковка у Таллиннской горуправы образцово очищена от снега, а на улицах сугробы?


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ФОТО | Почему парковка у Таллиннской горуправы образцово очищена от снега, а на улицах сугробы?
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В социальных сетях выложена фотография парковки Таллиннской горуправы, которая тщательно очищена от снега. В то же время многие улицы столицы утопают в снегу и передвижение по ним пешком подчас является очень трудной задачей.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф пояснил открывшуюся картину тем, что у мэрии, как и у других собственников недвижимости, есть обязанность организовывать уборку своей территории от снега и льда.

"Это на территории горуправы и делается. Город заказывает услугу по уборке, и у собственника частной недвижимости есть возможность подписать договор на работы по поддержанию чистоты на своей территории, заказав производство работ у города Таллинн, но за выполненные работы придется заплатить", - сказал он.

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В случае, если подлежащая очистке пешеходная дорожка находится у магистральной трассы, где есть движение общественного транспорта, то договор можно заключить с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, а если подлежащая очистке пешеходная дорожка проходит у дороги во внутриквартальной зоне какой-либо части города, то договор можно подписать с управой этого района.

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