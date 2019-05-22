ФОТО: ”Почему его отвезли в лес умирать?” Найденный в лесу медвежонок стал яблоком раздора между чиновниками и защитниками животных

”Эта фраза, которая часто используется для того, чтобы оправдать то, что детеныш животного относится обратно в лес, где он с большой долей вероятности погибнет. Если медвежата так долго были без матери, то — и это подтверждают и охотники — эта мать уже не вернется. В данном случае медвежонка отнесли в другой лес недалеко от места, где его нашли, хотя медвежата пришли совсем с другой стороны”, — отмечает союз.

Защитники пишут, что поверили объяснениям специалистов и в качестве компромисса договорились, что будут сами помогать медвежатам в лесу едой, покуда они не перестанут в этом нуждаться. Какое-то время все было хорошо, но вчера медвежонок исчез и был найден в 4 км от места, куда его отнесли изначально. Он снова был голоден и обезвожен.

Ведомства и на этот раз стали настаивать на возвращение животного в лес, на что представители союза парировали, что он снова уйдет на поиски помощи.

”Мы не говорим о массовом изъятии диких животных из лесов. В данном случае речь шла об исключении, когда медвежонку изначально была предоставлена возможность остаться в лесу, но судьба распорядилась иначе”, — говорили они. Но чиновники поступили по-своему.

”По нашей оценке, департамент окружающей среды принял решение, которое выходит за границы закона и гуманности. Мы ночью спать не могли. Интересно, как спят эти чиновники? Наверное, хорошо, так как для них относить детенышей животных в лес умирать — обычное дело”.



”Место медведя в лесу!”

”Несмотря на то, что медвежонок кажется очень милым и беспомощным, его место — в природе, а не в клетке зоопарка и тем более не в доме человека, который ”помогает”. Вмешиваясь в жизнь медведя, мы вместо пользы наносим вред! Медведь — дикое животное, чье место на природе, вдали от людей”, — сказала пресс-секретарь Департамента окружающей среды Силле Адер и добавила, что в подобных случаях следует относить медвежат на природу, ”где их дом” и где они имеют шанс встретиться с матерью.

”Мы отдаем предпочтение большим природным массивам, где он не будет встречаться с людьми, чтобы у него сформировалась боязнь людей. Да, маленький медвежонок милый, но если у него возникает зависимость от человека, то, вырастая, он становится опасным как для домашних животных, так и для людей, и жить самостоятельно в природе больше не может”.

Адер заверила, что сейчас, весной, медвежонок вполне сможет самостоятельно жить в лесу, поскольку зелено пищи там достаточно. Опасность для него могут представлять взрослые самцы, но эта угроза существовала бы и в случае, если бы он жил с матерью.

Адер отметила, что сказать, в какой конкретно лес они отвезли животное, она не может, чтобы желающие помочь активисты все не испортили и не лишили медвежонка шанса встретиться с мамой. Она добавила, что недалеко от этого места был замечен другой медвежонок, который довольно успешно живет в лесу самостоятельно, что также дает основания полагать, что и второй медвежонок справится.