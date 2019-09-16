16.09.2019, 17:55

ФОТО | По уникальной методике: в Эстонии начала работу Академия Cleveron


rus.delfi.ee
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Cleveroni Akadeemia avamine Foto: Cleveron

Сегодня в Вильянди начала работу Академия Cleveron, созданная в сотрудничестве Эстонской высшей школы предпринимательства Mainor и предприятия Cleveron, которая будет давать прикладное высшее образование в области программного обеспечения робототехники.

Впервые в эстонской образовательной практике двадцати студентам Академии Cleveron будут учить по интегрированной методике, когда параллельно академической науке учащиеся будут применять полученные знания в реальной работе в коллективе предприятия.

Срок обучения — 3 года. На 20 учебных мест претендовали 101 молодой человек.

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