ФОТО | По уникальной методике: в Эстонии начала работу Академия Cleveron

Впервые в эстонской образовательной практике двадцати студентам Академии Cleveron будут учить по интегрированной методике, когда параллельно академической науке учащиеся будут применять полученные знания в реальной работе в коллективе предприятия.

Срок обучения — 3 года. На 20 учебных мест претендовали 101 молодой человек.